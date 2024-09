Veertien aanhoudingen rond wedstrijd Ajax tegen Besiktas

In samenwerking met

Rond de wedstrijd tussen Ajax en de Turkse club Besiktas zijn gisteren op verschillende plekken in Amsterdam veertien mensen aangehouden. Dat meldt de politie.

Voorafgaand aan de wedstrijd in de Johan Cruyff Arena hadden honderden Besiktas-supporters zich verzameld op de Dam. Bij een opstootje werden daar rond 17.30 uur twee mensen opgepakt.

Op het Waterlooplein, op een kwartiertje lopen van de Dam, kwam het een uur later tot een confrontatie tussen tientallen supporters van beide clubs. Hier werden drie mensen aangehouden voor openlijke geweldpleging. Een Besiktas-supporter werd door een politiehond gebeten.

Rellen rond politiestaking

De politie hield ook iemand aan die ervan wordt verdacht op 15 september een slagboom van een Amsterdams politiebureau te hebben vernield. Die dag braken in de stad rellen uit na een demonstratie van Ajaxfans tegen een politiestaking. Door de staking ging de wedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht niet door.

Ajax won gisteren overigens met 4-0 van Besiktas. Het was het eerste duel in de Europa League. De Amsterdammers speelden in het verleden zes keer eerder tegen Besiktas en wonnen tot nu toe alle duels, meldt stadszender AT5.