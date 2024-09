NOS Voetbal • vandaag, 00:24 • Aangepast vandaag, 00:49 Uitblinkende Ajacied Fitz-Jim na winst op Besiktas: 'Een droomstart'

1:57 Uitblinkende Ajacied Fitz-Jim na winst op Besiktas: 'We weten wat we kunnen'

De doelstelling van Ajax tegen Besiktas in Europa League was volgens trainer Francesco Farioli vrij simpel. Hij wilde zien dat zijn ploeg een stuk beter voor de dag zou komen dan afgelopen weekend, toen het uit bij Go Ahead Eagles gelijkspeelde.

Dat is gelukt met de knappe 4-0 overwinning tegen de Turkse club donderdagavond in de Johan Cruijff Arena. "Het was een goed resultaat, tegen een goede ploeg uit de Turkse Super Liga."

Of het zijn beste dag tot nog toe was in Amsterdam? "Het was een fijne dag, ja. Maar zo gaat het altijd in voetbal. Vorige week waren we erg blij, na de winst tegen Fortuna (5-0, red.). Een paar dagen geleden baalden we tegen Go Ahead. En nu zijn we weer blij."

Farioli: "Vooral de eerste 25 minuten waren fantastisch. Met een goede opbouw. We waren ook heel agressief als we de bal verloren, ook omdat we goed gepositioneerd stonden."

2:12 Ajax-trainer Farioli na winst op Besiktas: 'Eerste 25 minuten waren we fantastisch'

Toch zijn er zeker punten voor verbetering. "Zeker als het gaat om consistentie. Fysiek, mentaal. We moeten veel wedstrijden achter elkaar spelen en mogen niet verveeld raken. We moeten goed blijven spelen, elke dag hard blijven werken."

Het draait allemaal om timing in voetbal volgens Farioli. "Het voetbal dat we proberen te spelen is gebaseerd op timing. Als de een beweegt, dan moeten de anderen ook bewegen. Als de een gaat, maar de ander volgt niet, dan krijg je zo'n wedstrijd als tegen Go Ahead Eagles."

'We zijn groeiende'

Ook Kian Fitz-Jim, maker van het eerste doelpunt en uitblinker, was zeer positief. Hij roemde de sfeer in het stadion. "Ik heb echt genoten. Tijdens het voetballen hoor je het niet zo, maar als een bal uitgaat en je hoort iedereen zingen en juichen; dat geeft veel energie."

Ik denk dat ik van mezelf best wel makkelijk kan lopen, daarom is het niet ingewikkeld voor mij. Kian Fitz-Jim was overal aanwezig op het veld

De verschillen tussen de wedstrijden tegen Besiktas en Go Ahead waren groot, zag ook Fitz-Jim. "Go Ahead speelde ver naar achteren, tegen Besiktas hadden we meer ruimte, konden we meer ons spel spelen. Ik denk dat dat ook meer bij ons past."

"Het is mooi dat we dit hebben kunnen laten zien in de Europa League", zegt hij. "We zijn groeiende." Maar hij weet dat de ondergrens omhoog moet. "Dat begint zondag al, ook tegen RKC Waalwijk moeten we weer goed spelen."

Fitz-Jim blonk uit met zijn loopacties. Hij was overal op het veld. "Ik denk dat ik van mezelf best wel makkelijk kan lopen, daarom is het niet ingewikkeld voor mij. Ik denk dat dat is gekomen toen ik bij Jong Ajax ging spelen. De eerste divisie is best wel intensief. Vooral als je zo jong bent, dan moet je dat compenseren met veel meters, dus ik denk dat het daar is begonnen."

Ajax staat nu op doelsaldo bovenaan in de competitiefase van de Europa League. "Ja, dat is zeker een droomstart", aldus Fitz-Jim.

ANP

Ook Besiktas-trainer Giovanni van Bronckhorst nam tijd voor een persconferentie na de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. Was het pijnlijk dat hij uitgerekend bij Ajax tegen zo'n harde nederlaag aanliep? Dat ontkende de oud-speler en -trainer van Feyenoord. "Maar het is wel een groot verlies voor ons, het is de eerste verliespartij van dit seizoen."

De trainer moet na een roerig seizoen met vijf verschillende trainers en een zesde plaats in de competitie het blazoen opvijzelen bij Besiktas. Dat lukte tot nog toe aardig, met een derde plek in de Turkse Super Liga. Maar donderdagavond was het verschil met Ajax wel erg groot, aldus Van Bronckhorst.

'Na 55 minuten was het gespeeld'

Van Bronckhorst: "We hebben geen moment in de wedstrijd gezeten. Ik vond ons gewoon heel matig vandaag. We hebben het Ajax geen moment moeilijk gemaakt. Ik denk dat het een wedstrijd is die we snel moeten vergeten. We misten snelheid, intensiteit. Als je ziet hoe de goals ontstaan... het waren cadeautjes voor Ajax. Na 55 minuten was het al gespeeld."