Ajax lijdt verlies van bijna 10 miljoen euro over vorig seizoen

Vrouwen succesvoller dan de mannen

Sportief gezien heeft het beursgenoteerde Ajax een teleurstellend seizoen achter de rug. De mannenploeg kwam in de groepsfase van de Europa League niet verder dan de derde plek, waarna Aston Villa in de achtste finales van de Conference League te sterk bleek. In de competitie eindigde Ajax als vijfde.

De vrouwen van Ajax waren succesvoller met de verovering van de KNVB-beker, een fraaie Europese campagne die pas eindige in de kwartfinales van de Champions League en de tweede plaats in de eredivisie.