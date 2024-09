Financieel directeur Lenderink stapt op bij Ajax

Susan Lenderink stopt volgend jaar als financieel directeur van Ajax. Lenderink was sinds 1 juli 2019 in functie en blijft tot uiterlijk 1 maart 2025 aan bij de Amsterdamse club.

"Een belangrijke taak bij mijn aanstelling was het verder professionaliseren van de organisatie", zegt Lenderink op de website van Ajax, "De afgelopen jaren hebben we enorme stappen gezet in de strategische planning, de professionalisering van onze processen, de verdere digitalisering en de beoogde cultuurverandering. Het fundament is verstevigd en daarmee toekomstbestendig."