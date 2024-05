ANP Michael van Praag en Leo van Wijk tijdens een vergadering met aandeelhouders van Ajax over de teruggetreden algemeen directeur Alex Kroes en het KPMG onderzoek naar belangenverstrengeling door voormalig technisch directeur Sven Mislintat.

NOS Voetbal • vandaag, 14:48 Rvc-lid Van Wijk ongehoord fel bij Ajax-vergadering: 'Oprotten met die man!' Luuk Blijboom redacteur NOS Sport

De spits die er maar niet in slaagt om te scoren en aan het einde van het seizoen bij de club moet vertrekken. Met die bekende metafoor heeft Leo van Wijk dinsdag het ontslag van Sven Mislintat bij Ajax in stevige bewoordingen verdedigd.

De gang van zaken rond het ontslag van de Duitse technisch directeur en de naar buiten gebrachte inhoud van het daarop verschenen rapport van accountantskantoor KPMG was het enige agendapunt tijdens een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (bava) van Ajax vandaag in een hotel vlakbij de Johan Cruijff Arena.

Van Wijk, lid van de raad van commissarissen van Ajax, haalde in een emotioneel betoog uit naar Mislintat. De Duitser was de spreekwoordelijke olifant door de porseleinkast die schier onherstelbare schade aanrichtte.

"Hij was solistisch, dominant, duldde geen tegenspraak en trok zich bij het aantrekken van nieuwe spelers niets aan van de scouting van Ajax."

Ik heb grote minachting voor de VEB. Leo van Wijk over de Vereniging van Effectenbezitters

Het grootste bezwaar van de voormalige topman van KLM: "Mislintat was een dataman. Ik heb een aantal rapporten van zijn hand gezien over spelers die hij op het oog had. Hoeveel kilometer ze tijdens een wedstrijd liepen, waar hun passes aankwamen, alles stond erin. Ik kon er alleen niets mee. En ik weet na vijftig jaar Ajax toch best wel wat van het spelletje."

"Hij was verdomd goed in het verkopen van zijn verhaal", vervolgde Van Wijk. "Dat gebeurde met veel overtuiging. Hij had er geen boodschap aan om te overleggen met mensen binnen Ajax met wie hij dat had moeten doen. Mislintat had zijn eigen video-analist om rapporten te maken die niet op de juiste feiten waren gebaseerd en liet onze scouts links liggen."

"Mislintat deed niets met hun rapporten over spelers als de bevindingen niet in zijn straatje pasten. Buiten voetbalcommissaris Jan van Halst liet hij niemand toe. En die was pas aangesteld enkele maanden nadat Mislintat was begonnen. Van Halst had daarom pas later door dat Mislintat zijn eigen keuzes doordrukte."

Niet bang voor schadevergoeding Mislintat De Raad van Commissarissen van Ajax zegt niet bang te zijn dat Sven Mislintat een schadevergoeding eist naar aanleiding van zijn ontslag. In het KPMG-rapport over de gang van zaken rond de transfers die de Duitser begeleidde, staat dat er geen bewijzen zijn van belangenverstrengeling. "We wachten het vervolg van de gang van zaken af en sluiten niets uit", zei rvc-lid Leo van Wijk. "De reden voor zijn ontslag is geweest dat er voor hem geen platform was om goed te presteren. Als hij daar een advocaat op wil zetten, dan kan dat." "Maar als ik hem een ongevraagd advies mag geven, dan raad ik hem aan alles te laten zoals het is en lekker zijn gang te gaan in Duitsland."

Van Wijk hield zijn gehoor voor dat de raad van commissarissen weinig blaam treft voor het aankoopbeleid van de Amsterdammers tijdens de zomer van 2023. "Het is zinloos om de schuld elders binnen de club te leggen. De vraag stellen waarom de rvc niet heeft gezien waar Mislantat op dat moment mee bezig was, is onredelijk."

"Er was binnen diezelfde rvc op dat moment namelijk niemand aangesteld op basis van voetbalkennis. Er valt die mensen dus niets te verwijten, omdat ze eenvoudigweg het werk van Mislintat niet kónden beoordelen. In de kern is er maar één iemand verantwoordelijk en dat is Sven Mislintat."

Ongehoord fel

Van Wijk reageerde ongehoord fel op verwijten dat het rapport van de forensische afdeling van KPMG beneden de maat zou zijn. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) noemde de bevindingen bij monde van directeur Gerben Everts 'broddelwerk van de bovenste plank' en 'Ajax-onwaardig'.

Susan Lenderink, financieel directeur van de Amsterdammers, zou volgens de VEB zelfs aantoonbaar hebben gelogen over een aantal zaken rond de door Mislintat geïnitieerde transfers.

"Ik heb grote minachting voor de VEB", zei Van Wijk. "Ik kan heel wat hebben. Maar ik pik het niet wanneer een van de leden van Ajax zo beledigd wordt. Dit is méér dan schandalig gedrag. Ik ben pisnijdig."

"Door met kritiek op het KPMG-rapport meteen naar de media te stappen, maakt deze partij zich heel ongeloofwaardig. Ik vind het onbegrijpelijk dat de VEB zó laag kan zinken. Dit is een overschrijding van een gedragscode die een accountant betaamt."

Tot de VEB publiekelijk excuses maakt, verbreekt Van Wijk alle banden. "Wij als rvc vragen ons af of meneer Everts nog te handhaven is als directeur van de VEB. Ik heb hier maar één ding op te zeggen: oprotten met die man!"

Van Wijk maakte even onmiskenbaar zijn ongenoegen duidelijk over een ander gremium waar de rvc mee overhoop ligt. De Bestuursraad, voor 73 procent grootaandeelhouder van Ajax, heeft het ook volledig bij hem verbruid omdat deze de druk op de rvc de laatste maanden flink opvoerde.

Term 'Samen Ajax' is momenteel heel ver te zoeken'

Van Wijks tirade maakte duidelijk dat Ajax intern tot het bot verdeeld is, hoewel rvc-voorzitter Michael van Praag de vergadering opende met de wens dat de eenheid binnen de Amsterdamse club snel terugkeert.

"Ik heb grote minachting voor de Bestuursraad", fulmineerde Van Wijk. "De relatie tussen de Bestuursraad enerzijds en de rvc en de NV Ajax anderzijds is ernstig verstoord. Ik zie niet in hoe we dat moeten oplossen."

"Begrijp me goed, ik zit hier niet om de Bestuursraad af te zeiken", vervolgde Van Wijk. "Maar ik wilde het hier wel gezegd hebben. Het is geen toevalligheid dat ik zulke termen bezig. Maar ik ben de gang van zaken binnen Ajax inmiddels zat. De term 'Samen Ajax' is momenteel wel heel ver te zoeken."