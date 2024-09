Getty Giovanni van Bronckhorst

NOS Voetbal • vandaag, 06:56 Van Bronckhorst kent reputatie van 'trainerskerkhof' Besiktas: 'Tas nog niet uitgepakt'

Hij is drie maanden trainer van Besiktas en zit er kalmpjes bij. Een prestatie op zich bij de verhitte Turkse voetbalclub. De selectie van Besiktas werd in de zomer versterkt. De resultaten zijn goed. En dus is Giovanni van Bronckhorst alom tevreden en zit hij stevig in zijn stoel.

"We zijn goed aan het seizoen begonnen", zegt hij in aanloop naar het Europa League-treffen met Ajax, vanavond (21.00 uur) in Amsterdam. "Met de gewonnen Supercup, een grote overwinning op Galatasaray, en natuurlijk kwalificatie voor het hoofdtoernooi van de Europa League."

Hij kan een glimlach nog net onderdrukken als hij de start van het seizoen opsomt. Van Bronckhorst brengt rust en oogst lof, maar is naar eigen zeggen geen wonderdokter: "Dat denk ik niet. Maar vorig seizoen is heel onrustig geweest..."

1:45 Goede start Besiktas biedt Van Bronckhorst geen garantie: 'Tas nog niet uitgepakt'

Heel onrustig is nog voorzichtig uitgedrukt. Bij de club uit de gelijknamige wijk in Istanbul stonden vorig seizoen vijf verschillende trainers voor de groep. Van clubicoon Senol Günes tot de veelbesproken voormalige Fortuna Sittard-spits Burak Yilmaz. En Fernando Santos, de succesvolle Portugees die in januari werd aangesteld toen Besiktas Van Bronckhorst ook al op het oog had.

Langer dan een maand of drie hield geen van die trainers het vol bij de volksclub die op een straatlengte van stadsgenoten Galatasaray en Fenerbahce teleurstellend als zesde eindigde in de Turkse Süper Lig. Het verschil met kampioen Galatasaray bedroeg maar liefst veertig punten.

Van Bronckhorst zesde Besiktas-trainer in één jaar Senol Günes 343 dagen oktober 2022 - oktober 2023 Burak Yilmaz 31 dagen oktober - november 2023 Riza Calimbay 41 dagen november - december 2023 Serdar Topraktepe 17 dagen december 2023 - januari 2024 Fernando Santos 97 dagen januari - april 2024 Serdar Topraktepe 78 dagen april - juni 2024 Giovanni van Bronckhorst 87 dagen juli 2024 - heden

Met die recente geschiedenis moet Van Bronckhorst toch ook gedacht hebben; 'moet ik daar wel aan beginnen?'.

"Natuurlijk is dat een vraag waar ik lang over heb nagedacht. Uiteindelijk besloten het te doen omdat de topclubs in Turkije geweldige clubs zijn. Ik heb er met Rangers tegen Galatasary gespeeld. Met Feyenoord tegen Besiktas in 2014. Ik vind het mooi om te werken bij clubs waar passie is, waar mensen echt leven voor de club. Dat gevoel krijg ik nu bij Besiktas."

De Europa League bij de NOS De wedstrijden in de Europa League zijn te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via tussenstanden op Teletekst. De wedstrijden met Nederlandse teams zijn in het radioprogramma Langs de Lijn En Omstreken op NPO Radio 1 te volgen met commentaar ter plekke. In de late NOS Journaals zal een samenvatting te zien zijn van de duels van de Nederlandse clubs. Ajax komt donderdagavond in actie om 21.00 uur, thuis tegen Besiktas.

Groot voordeel voor de Nederlandse trainer: er was wat mogelijk op de transfermarkt deze zomer. Besiktas gaf bijna twintig miljoen euro uit aan nieuwe spelers. Middenvelder Moatasem Al-Musrati (elf miljoen) van Braga was de duurste. De spits Ciro Immobile qua naam de grootste.

De 34-jarige Italiaan maakte in de eerste acht officiële wedstrijden dit seizoen al evenveel doelpunten. "De selectie is ververst. Er zijn geloof ik 28 spelers vertrokken, verhuurd of verkocht, en er zijn negen nieuwe spelers. Heel veel mutaties", zegt Van Bronckhorst.

NOS EL donderdag

"De stap die we in deze transferwindow gezet hebben, is ook voor de komende jaren een heel grote. Nu hebben we een selectie met veel ervaring, maar ook een die een echte groep vormt. Dat is heel belangrijk. De vastigheid en rust die is teruggekeerd zorgt voor duidelijkheid is bij de spelers."

Besiktas won van de eerste vijf competitieduels er vier. Er werd één keer gelijkgespeeld. Bij de ingezette verandering klopt de coach zichzelf niet op de borst, hij wijst ook naar het goede werk van het bestuur en de technische leiding binnen de club.

"Elke club is gebaat bij rust. Voor mijn gevoel is die rust er nu. Dat kan natuurlijk snel veranderen voor een coach. Dus ik heb mijn tas nog niet uitgepakt. Die staat nog ingepakt in Istanbul. Maar ik hoop het langer vol te houden dit seizoen."

3:27 Van Bronckhorst over opleving Besiktas: 'Ben geen wonderdokter, moeten hard blijven werken'