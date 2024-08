Van Bronckhorst vernedert met Besiktas aartsrivaal Galatasaray in strijd om Supercup: 5-0

Openingsdoelpunt na 21 seconden

Een betere binnenkomer had Van Bronckhorst zich in Turkije nauwelijks kunnen wensen. Twee maanden geleden werd hij aangesteld als oefenmeester van de club uit Istanboel. Het trainerschap bij de Zwarte Adelaars is zijn eerste klus sinds zijn dienstverband bij Rangers FC in november 2022 werd beëindigd. Daarvoor diende hij Feyenoord en het Chinese Guangzhou R&F.