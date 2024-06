Van Bronckhorst gepresenteerd als trainer van Besiktas: 'Strijden om prijzen'

In een flinke zaal vol pers voor een groot scherm is Giovanni van Bronckhorst officieel gepresenteerd als coach van de Turkse club Besiktas. De Nederlandse trainer ondertekende ter plekke een contract en poseerde met een shirtje 'GVB 5'.

"Ik kan niet wachten om te beginnen met werken. Ik weet naar wat voor een grote club ik ben gekomen", zegt Van Bronckhorst over de club met fanatieke aanhang. "Ik kan niet wachten om onze fans te ontmoeten. We zullen ons best doen."

Besiktas won vorig jaar de nationale beker. "Als grote club wil je voor de prijzen strijden", zei Van Bronckhorst. "Vorig jaar de beker winnen, was goed voor de club en we willen dat werk voortzetten. Ook willen we een team creëren dat niet opgeeft en er altijd is om voor de prijzen te strijden.