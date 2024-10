ANP Burgemeester Halsema

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 21:04 Verdachte aangehouden om doodsbedreiging Amsterdamse burgemeester Halsema

Een 59-jarige man is aangehouden omdat hij de Amsterdamse burgemeester Halsema met de dood zou hebben bedreigd. Dat vertelde de burgemeester in Het Gesprek met de Burgemeester van de Amsterdamse omroep AT5.

De man werd vorige week vrijdag aangehouden. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het bedreigen van de burgemeester op X, bedreiging met een terroristisch oogmerk en van opruiing. De man, die zelf niet in Amsterdam woont, is inmiddels weer op vrije voeten.

Halsema noemt de doodsbedreiging "een rechtstreeks gevolg van het ongelooflijk onbeschaafd worden van het politieke debat". Ze vindt dat het debat zakt "door een morele ondergrens op het moment dat er niet meer een inhoudelijke discussie plaatsvindt, maar mensen persoonlijk worden geïntimideerd".

Nasleep

De bedreiging vond plaats in de nasleep van de beladen herdenking van de slachtoffers van de Hamas-aanslagen in Israël op 7 oktober vorig jaar. Gelijktijdig met die bijeenkomst vonden in Amsterdam pro-Palestijnse demonstraties plaats.

De herdenkingsbijeenkomst op de Dam werd kort verstoord door pro-Palestijnse demonstranten, die even verderop een plek toegewezen hadden gekregen. Op last van burgemeester Halsema werd daar een einde aan gemaakt vanwege "wanordelijkheden". De Mobiele Eenheid greep in en honderden demonstranten werden aangehouden.

PVV-leider Wilders had na afloop geen goed woord over voor de demonstranten en burgemeester. Diezelfde dag plaatst hij op X het bericht: "Het land uit met dat tuig. En Halsema mag mee."

Beroering

Dat leidde tot veel beroering. De Utrechtse burgemeester Dijksma, ook voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, noemde het bericht van Wilders "volstrekt onverantwoord". Premier Schoof zei de burgemeester te steunen "in de ingewikkelde keuzes en afwegingen die ze elke dag moeten maken".

Zowel Schoof als minister Uitermark van Binnenlandse Zaken zochten persoonlijk contact met de burgemeester. "Ze hebben zeker steun uitgesproken. Ze hebben ook laten weten dat het voor hen niet acceptabel was. Dat hebben ze ook publiekelijk gezegd", zegt Halsema.

Halsema noemt het noodzakelijk dat landelijke politieke figuren afstand nemen van bedreigingen tegen politici. "We moeten zeggen: 'Dit accepteren we niet'. Ongeacht je politieke kleur. Je mag nooit geïntimideerd worden."

Toename

Het is niet voor het eerst dat de burgemeester met de dood wordt bedreigd. Toen de gemeente op 9 mei 2022 bekendmaakte dat de huldiging van Ajax niet in de openbare ruimte, bijvoorbeeld op het Museumplein, mogelijk was vanwege een tekort aan beveiligers, werd ze meermaals bedreigd. Drie mannen werden opgepakt, waarna de burgemeester met hen in gesprek ging.

Het OM vervolgde vorig jaar 67 mensen voor het bedreigen van landelijke politici. Dat zijn er aanzienlijk meer dan het jaar ervoor, toen er 37 mensen voor de rechter moesten komen.

Uit onderzoek uit 2022 blijkt dat het merendeel van de lokale bestuurders te maken krijgt met verbale agressie, intimidatie en bedreiging. Het grootste deel daarvan vindt online plaats.