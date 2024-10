Burgemeesters steunen Halsema, die door Wilders het land uit wordt gewenst

Steeds meer burgemeesters gaan voor hun Amsterdamse collega Femke Halsema staan, die gisteravond door Geert Wilders in een X-bericht het land uit werd gewenst. De PVV-leider twitterde naar aanleiding van een pro-Palestijnse demonstratie in de hoofdstad "Het land uit met dat tuig. En Halsema mag mee".

Het ging om een zogenoemde tegendemonstratie gisteren in het centrum van Amsterdam, terwijl even verderop een pro-Israël-manifestatie was waar de slachtoffers van de Hamas-aanslag een jaar geleden werden herdacht. De Amsterdamse burgemeester had de pro-Palestijnse demonstratie toegestaan, maar beëindigde die wel voortijdig vanwege "wanordelijkheden".