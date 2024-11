ANP

NOS Voetbal • vandaag, 15:29 Na droomweek waakt Ajax voor opportunisme: 'Beide benen op de grond houden'

Het sentiment rond Ajax is na een droomweek volledig op zijn kop gezet. En juist daar wil trainer Francesco Farioli voor waken. "We moeten met beide benen op de grond blijven staan."

Daarbij wijst hij op een persconferentie voor het Europa League-treffen morgenavond met het Israëlische Maccabi Tel Aviv (21.00 uur) op de commentaren van tien dagen geleden. Toen won Ajax in de eredivisie thuis moeizaam van Willem II in een formatie met vijf verdedigers en met stroperig spel.

"De commentaren waren toen heel anders: toen was het spel niet te pruimen, nu zijn we opeens een titelkandidaat", aldus Farioli. "Zo is het natuurlijk niet. We vergeten niet wat de doelen zijn die we aan het begin van het seizoen gesteld hebben: we moeten nu niet opeens in een ander narratief gaan geloven."

Europa League bij de NOS De Europa League-wedstrijden Nice-FC Twente (18.45 uur), AZ-Fenerbahçe (21.00 uur) en Ajax-Maccabi Tel Aviv (21.00 uur) zijn donderdagavond te volgen via NPO Radio 1 en via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app.

Daarom drukte de Italiaan zijn spelers op het hart niet te lang bij de succesvolle vorige week meer stil te blijven staan. Herinneringen, noemde Farioli de gewonnen wedstrijden tegen Feyenoord en PSV.

"Het is geweest. En wat we hebben bereikt, kwam allemaal door hard werken, dus dat moeten we nu ook weer doen."

Rouleren

Farioli kreeg in zijn eerste maanden bij Ajax geregeld kritiek op zijn roulatiebeleid. Nu zijn selectie steeds fitter wordt en er bij de concurrentie steeds meer blessuregevallen zijn, zou de trainer zijn gelijk kunnen halen.

Maar dat wil hij niet. "Als de resultaten net anders waren geweest, zaten we waarschijnlijk een heel ander gesprek hierover te voeren. Maar zoals ik eerder heb gezegd: we willen een fitte groep en we willen iedereen erbij betrekken. Ik wil hongerige spelers, niet spelers die erdoorheen zitten."

De selectie van Ajax is behoorlijk fit, aldus Farioli. Alleen Gastón Ávila en Sivert Mannsverk liggen er langdurig uit. Steven Berghuis zit ook tegen Maccabi Tel Aviv weer bij de selectie. Farioli. "Hoelang hij precies kan spelen, is moeilijk te zeggen. Hij komt van een heftige blessure en dan gaat je herstel niet met een rechte lijn. Daarom moeten we het van dag tot dag bekijken."

"Verder zijn Devyne Rensch en Josip Sutalo met lichte klachten uit de wedstrijden van vorige week gekomen. Hoe zij ervoor staan morgen moeten we nog beoordelen."