ANP Ajax-coach Francesco Farioli viert de overwinning op PSV

NOS Voetbal • vandaag, 00:42 Wederopstanding Ajax: 'Credits naar Farioli, dit is toch hartstikke goed?'

Het was zaterdag exact een jaar geleden dat Ajax laatste stond in de eredivisie. Afgelopen week waren de Amsterdammers achtereenvolgens Feyenoord (0-2) en PSV (3-2) de baas en nu staat Ajax op een keurige tweede plaats, op vijf punten van koploper PSV met een wedstrijd minder gespeeld.

De wederopstanding van Ajax dit seizoen is vergeleken met de crisissituatie van vorig jaar opmerkelijk. In Studio Voetbal benoemen voormalig topcoach Guus Hiddink, oud-voetballers Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart en NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg de in hun ogen belangrijkste factoren achter de revival.

'Zelfs Berghuis juicht mee op de bank'

"We zaten heel diep", haalt ex-Ajacied Van der Vaart aan. "Er staat nu een elftal waar je niet makkelijk van wint."

Coach Francesco Farioli verdient daarvoor lof, vindt Hiddink: "Hij heeft veel energie in de ploeg gebracht. Het is niet dat mooie, dat fluwele, ze zijn niet dominant, maar ze spelen met veel intensiteit."

"Tot vorige week kreeg Farioli nog veel kritiek, ook van oud-spelers", stelt Van Hooijdonk. "Als je kijkt naar waar Ajax staat, vergeleken met vorig jaar rond deze tijd. Puur het resultaat. Dat is toch harstikke goed? Ook voor afgelopen week al. Maar een hosannastemming was er nog niet."

Kijk hieronder naar de meningen over Ajax, een alternatieve samenvatting van Ajax-PSV en de meningen over het spel van PSV.

Het wisselbeleid van Farioli, met de ene wedstrijd regelmatig een compleet ander elftal dan de andere, was tot voor kort een van de kritiekpunten. Buiten fysieke argumenten, het geven van rust aan spelers, speelt hierbij ook een ander argument mee, constateert Stekelenburg.

"Het gaat Farioli er ook om om spelers erbij te houden", zegt hij. "Mika Godts begint zaterdag op de bank, maar weet dat hij onderdeel is van het project, van het plan van Farioli."

"Vaak roepen trainers dat iedere speler belangrijk is, maar Farioli laat zien dat iedereen minuten maakt", vult Van der Vaart aan. "Je ziet het ook aan de blijdschap op de bank bij een goal. Zelfs Steven Berghuis juicht mee."

'Het gemak waarmee Klaassen impact heeft bij Ajax, is razendknap'

Davy Klaassen maakte zaterdag de 1-1 en maakte daarmee alweer zijn vijfde goal in acht eredivisiewedstrijden dit seizoen. Klaassen was halverwege september geen geplande aanwinst, de transfer werd pas na de transferdeadline rondgemaakt.

"Het was een toevalstreffer, maar hij is cruciaal", zegt Van Hooijdonk. "Klaassen is een speler - en dat vind ik al jaren - die doelpunten creëert, goals maakt, er zit geweldig veel gif in. Hij is een teamspeler. Het gemak waarmee hij bij Ajax onmiddellijk impact heeft gehad, is razendknap."

1:13 'Het gemak waarmee Klaassen impact heeft bij Ajax, is razendknap'

"Hij is een goede leider", aldus Hiddink. "Dat zag je zaterdag ook toen hij ingreep bij een opstootje."

'In topwedstrijden is Henderson van levensbelang voor Ajax'

Het zijn ervaren spelers als Klaassen die volgens Van Hooijdonk een belangrijke rol spelen bij de wederopstanding van Ajax. Ook de 34-jarige Jordan Henderson behoort daartoe. De Engelsman was zaterdag een van de uitblinkers aan de zijde van de Amsterdammers.

"Hij is een aanjager geworden", vindt Van Hooijdonk.

"In topwedstrijden komt Henderson helemaal tot zijn recht", zegt Van der Vaart. "Dan is hij van levensbelang. Dan heb je hem nodig. In wedstrijden tegen mindere tegenstanders eigenlijk niet. Tegen een ploeg als RKC moet hij het gaan bedenken. Dat kan hij niet."

Van Hooijdonk vergelijkt de rol van Henderson bij Ajax met die van Marten de Roon voorheen bij Oranje: "In wedstrijden waar je veel de bal hebt, moet je hem eigenlijk niet opstellen. Dat geldt ook voor Henderson. Zaterdag was hij echt geweldig."

0:50 'In topwedstrijden is Henderson van levensbelang voor Ajax'