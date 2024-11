NOS Voetbal • vandaag, 18:30 Tadic reageert op Mourinho: 'Eredivisie beter dan de Turkse competitie'

0:49 Tadic richting duel met AZ: 'Nederlandse competitie beter dan Turkse'

Wie kan beter een vergelijking maken tussen de Nederlandse eredivisie en de Turkse Süper Lig dan Dusan Tadic? De oud-Ajacied en huidig speler van Fenerbahçe werd op een persconferentie voorafgaand aan het Europa League-duel met AZ (donderdagavond om 21.00 uur in Alkmaar) gevraagd naar het niveau van beide competities.

"De Nederlandse competitie is veel beter dan de Turkse", zei Tadic. Hij reageerde daarmee op uitspraken van zijn coach José Mourinho. De Portugese coach, die successen vierde bij onder meer Chelsea, Real Madrid en Internazionale, beklaagde zich afgelopen weekend over de Turkse competitie en het niveau van de arbitrage.

"Niemand in het buitenland wil de Turkse competitie kijken. Ze hebben de Premier League, de Duitse competitie, de Franse competitie, de Portugese competitie, de Nederlandse competitie. Waarom zouden zij hiernaar kijken?"

Tactiek versus strijdlust

Mourinho schitterde in afwezigheid op de persconferentie in Alkmaar. Hij is geschorst voor het duel met AZ na een rode kaart in de Europa League-wedstrijd tegen Manchester United. Aan Tadic dus de taak om het verschil tussen beide competities te duiden.

"In Nederland is het een stuk tactischer. Iedereen wil druk zetten en de wedstrijd domineren. In Turkije gaat het veel meer om strijdlust en is het spel een stuk meer fysiek."

0:51 Mourinho laakt Turkse competitie: 'Zelfs eredivisie is interessanter'

Tadic: "Toen ik vorig jaar wegging uit Nederland was de eredivisie de vijfde competitie en Turkije stond geloof ik op de twaalfde of dertiende plaats. Inmiddels zijn ze achtste of negende."

Waarom hij dan toch naar Turkije verhuisde, was de logische vervolgvraag. "Ik heb een goede tijd gehad in Nederland, ook bij FC Groningen en FC Twente, maar het was tijd om te gaan. Ik koos voor Fenerbahçe, omdat het een grote club is met geweldige fans."

Ajax

Vanuit Turkije volgt hij de eredivisie nog op de voet en het doet de Serviër plezier om de recente goede prestaties van Ajax te zien. "Dit is wat Ajax nodig heeft. Ze doen het goed met de nieuwe coach. Het is goed om de hernieuwde energie te zien."

Tadic verwacht tegen AZ een lastige wedstrijd. "AZ heeft een van de beste jeugdopleidingen. De jonge spelers zullen zichzelf willen laten zien."

Gehavend AZ

AZ-trainer Maarten Martens zal noodgedwongen een beroep moeten doen op flink wat jonge spelers. Hij somt de afwezigen voor het duel met Fenerbahçe op: Bruno Martens Indi, Jordy Clasie, Ruben van Bommel, Ibrahim Sadiq, David Møller Wolfe, Lequincio Zeefuik en Zico Buurmeester.

1:11 AZ-trainer Martens: 'Als je enkel naar de resultaten kijkt, wordt je daar niet vrolijk van'

Martens: "Het is nu de beurt aan andere jongens, die al veelbelovende dingen hebben laten zien op een later niveau. AZ is een club die spelers kansen moet geven. Zij krijgen nu een versnelde kans en daar zullen ze volwassener van worden."

Volgens de Belgische trainer heeft het geen zin om terug te kijken op de afgelopen periode. AZ verloor zes van de laatste zeven duels. "Als je alleen naar de resultaten kijkt, word je daar niet vrolijk van. We moeten de goede dingen blijven zien en het vertrouwen aan de bal terugvinden. Het wordt een enorme uitdaging morgen."

