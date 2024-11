Anadolu Supporters van Maccabi Tel Aviv lopen onder politiebegeleiding door het centrum van Amsterdam

NOS Nieuws • vandaag, 09:15 • Aangepast vandaag, 09:28 Politie: relschoppers waren actief op zoek naar Israëlische supporters

In het centrum van Amsterdam zijn vannacht op meerdere plaatsen Israëlische voetbalsupporterts belaagd, mishandeld en met vuurwerk bekogeld, bevestigt de politie. In een verklaring spreekt de Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en hoofdofficier van justitie van geweld dat alle grenzen te buiten ging en op geen enkele manier te verdedigen is.

De ME moest meerdere keren ingrijpen, onder meer om Israëlische supporters te beschermen en naar hun hotel te begeleiden. Volgens de driehoek zijn relschoppers "actief op zoek gegaan naar Israëlische supporters om hen aan te vallen en te mishandelen". "Er is geen enkel excuus voor antisemitisch gedrag dat vannacht is vertoond."

Meerdere supporters raakten gewond, hoeveel wordt nog onderzocht. Ziekenhuizen in Amsterdam melden dat er zeven gewonden zijn behandeld na het geweld rond de wedstrijd. Zij zijn inmiddels allemaal weer ontslagen. De driehoek roept alle slachtoffers op om zich te melden bij politie en aangifte te doen.

Fans al op Schiphol

Vanochtend vroeg waren op Schiphol al veel fans aanwezig van de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv. Daarbij is ook veel politie en marechaussee aanwezig.

Aan een verslaggever van de NOS vertelt een van de supporters vertelt hoe ze na de wedstrijd met de metro naar het Centraal Station van Amsterdam gingen. Daar werden ze opgewacht door een groep mensen. Omdat de fans nog allemaal sjaals en shirtjes aanhadden van Maccabi, waren ze duidelijk zichtbaar, zegt een supporter.

"Het waren veel mensen, moslims, die achter ons aankwamen en met ons wilden vechten. Ze schreeuwden naar ons, belaagden ons en riepen 'Free Palestine'. De politie was aanwezig en zei dat we snel naar ons hotel moesten. We hebben uiteindelijk moeten rennen."

'Laatste keer Amsterdam'

Andere supporters vertellen soortgelijke verhalen waarin ze zijn uitgescholden en bespuugd. "Wij hebben daar niet op gereageerd. Maar in het hotel kwamen andere supporters gewond terug. Zij zeiden dat ze waren geschopt. Eén van hen moest naar het ziekenhuis."

Op Schiphol melden zich ook supporters die eigenlijk morgen zouden terugvliegen, maar vanwege de situatie nu al willen vertrekken. "We voelen ons niet veilig. Dit was onze vierde keer in Amsterdam, maar ik weet zeker dat dit de laatste keer was."

"Je komt naar de wedstrijd om lol te hebben, maar ik kan niet geloven wat hier gebeurd is. Ik word constant gebeld vanuit Israël. Ik kom hier voor vakantie, maar het leek wel een oorlogsgebied."

Komende dagen extra beveiliging

De Israëlische premier Netanyahu zei dat Israël twee vliegtuigen stuurt om Israëliërs in veiligheid te brengen. El Al zegt dat het extra vliegtuigen stuurt om supporters op te halen. De eerste daarvan vertrekt om 14.00 uur.

Vanwege de ongeregeldheden is er de komende dagen extra politie op de been in Amsterdam. Daarnaast is er extra aandacht voor de extra beveiliging van Joodse instellingen en objecten.