AFP Een Israëlische fan bij het Stade de France

NOS Nieuws • vandaag, 00:29 Vrijwel geen opstootjes bij stadion tijdens en na wedstrijd Frankrijk-Israël

Vrijwel geen opstootjes rond stadion tijdens en na wedstrijd Frankrijk-Israël

Wedstrijd Frankrijk-Israël bij Parijs verloopt op klein incident na rustig

In Parijs is de interland tussen Frankrijk en Israël geëindigd in 0-0. Maar de meeste ogen waren gericht op de gebeurtenissen op de tribunes en rondom het stadion. Daar bleef het, op een opstootje na, relatief rustig.

Uit angst voor ongeregeldheden was de beveiliging flink opgeschroefd. Zo'n 4000 agenten waren aanwezig rond de wedstrijd, overigens niet allemaal in de directe omgeving van het stadion. "Wat we van Amsterdam hebben geleerd, is dat we aanwezig moeten zijn in de openbare ruimte, zelfs heel ver van het stadion", zei politiechef Nuñez tegen radiozender France Info.

President Macron was aanwezig bij de wedstrijd, net als premier Barnier. "We zullen niet toegeven aan antisemitisme", zei Macron. Voorafgaand aan de wedstrijd had de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Saar er bij zijn Franse collega Barrot op aangedrongen dat de veiligheid van Israëlische supporters gegarandeerd zou zijn.

Gespannen sfeer

De sfeer in het stadion was gespannen. Door het volkslied van Israël klonk een striemend fluitconcert. Een groep van ongeveer 150 Israëlische fans zong tijdens de wedstrijd "Laat de gijzelaars vrij!", verwijzend naar de door Hamas gegijzelde Israëliërs.

Stewards kwamen in de eerste helft in actie toen een groep fans zich richting de Israëlische fans bewoog. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat er klappen uitgedeeld worden. Volgens Le Monde was de sfeer even "verhit", maar keerde de rust snel terug door het optreden van agenten en stewards.

Slechts 20.000 toeschouwers

Het stadion was verre van uitverkocht, zoals van tevoren al verwacht werd. Naar schatting zaten er rond de 20.000 fans, terwijl er 80.000 mensen in passen. Sommige voetbalfans hadden al laten weten de wedstrijd te boycotten als protest tegen de oorlog in de Gazastrook. Op ongeveer 2 kilometer van het stadion hadden pro-Palestijnse demonstranten zich verzameld, maar die mochten niet veel dichter bij het stadion komen. Bezoekers van de wedstrijd werden voor aanvang gecontroleerd en gefouilleerd.

Ruim zeshonderd Joodse supporters kwamen in bussen onder begeleiding van de politie naar het stadion. Die bussen waren geregeld door een vereniging die zich inzet voor de Joodse gemeenschap, na het recente geweld in Amsterdam. "Angst in de gemeenschap is begrijpelijk, maar als we ons hoofd buigen en niet naar voetbalwedstrijden gaan, is er een probleem", zei een supporter voor hij in de bus stapte. De bussen konden na de wedstrijd ook weer veilig het stadion verlaten.