ANP Foto ter illustratie

NOS Nieuws • vandaag, 11:34 Lange wachttijden stroomnet: 'Soms wachten huishoudens 70 weken'

Het overvolle stroomnetwerk begint ook steeds meer huishoudens te raken. Het was al bekend dat een kleine tienduizend bedrijven op de wachtlijst staan voor een nieuwe aansluiting of een verzwaring, maar De Telegraaf schrijft dat ook inmiddels enkele duizenden particulieren wachten

En de wachttijden lopen op: sommige mensen wachten van veertig weken tot anderhalf jaar op een aansluiting.

"We zijn steeds meer aan het elektrificeren, we koken en rijden vaker elektrisch. Dat vraagt ook om groeiende capaciteit. In sommige wijken is het netwerk daar niet op berekend", zegt Theo Scholte van branchevereniging Netbeheer Nederland, in het NOS Radio 1 Journaal. "Nu is het: wie het eerst komt, wie het eerst maalt."

Problemen

De problemen op het stroomnet spelen al jaren. Het netwerk kan op dit moment de toenemende vraag niet aan voor stroom en het terugleveren van elektriciteit door bijvoorbeeld windparken of zonneweides. Netbeheerders hebben aangekondigd om de komende jaren miljarden te investeren in uitbreiding van het netwerk. Een op de drie straten wordt opengebroken om het te versterken.

Door het overvolle net kunnen ook nieuwbouwhuizen in sommige wijken niet worden voorzien van een volledig elektrische warmtepomp, en worden ze uitgerust met een hybride. Daarnaast zet een aantal provincies aardgas in om ervoor te zorgen dat nieuwe woonwijken wel opgeleverd kunnen worden.

Gebruik uitsmeren

"Er is niemand in de sector die niet bouwt als ze kunnen bouwen", zegt Scholte. "We bouwen het maximale." Maar het gaat jaren duren voordat het netwerk de toenemende vraag kan faciliteren.

Volgens Netbeheer Nederland draait het vooral om de pieken, en kan het netwerk een stuk meer aan als er een kleine aanpassingen zijn vanuit gebruikers. "Als we thuis komen van werk, gaat de kookplaat aan en pluggen we onze auto's in. Dat vraagt enorme vermogens. Als we in de pieken ons verbruik kunnen uitsmeren, scheelt dat enorm."

Elektrische auto's later op de avond opladen zou zo bijvoorbeeld een hoop kunnen schelen. "Door die kleine dingen ontstaat er meer ruimte op het net, en is er meer ruimte voor nieuwe gebruikers of zwaardere gebruikers."