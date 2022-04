Netbeheerders investeren miljarden door toenemende vraag naar elektriciteit

Netbeheerders investeren de komende jaren miljarden in het uitbreiden, onderhouden en verzwaren van het elektriciteit- en gasnet. Dat is nodig om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar elektriciteit, blijkt uit investeringsplannen van netbeheerders die door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vorige week zijn goedgekeurd.

Netbeheerder Liander maakt vandaag bekend welke investeringen in Friesland, Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en een deel van Zuid-Holland worden gedaan. De komende drie jaar zal 3,1 miljard euro in het elektriciteitsnet worden geïnvesteerd en 357 miljoen euro om het gasnet in stand te houden. 142 miljoen euro zal gaan naar andere investeringen in het net, zoals de transformatie naar een digitaal net.

"We schakelen als Nederland over naar de duurzame energievoorziening. Er wordt steeds meer groene energie uit wind- en zonneparken opgewekt en dat moet over het elektriciteitsnet naar de verbruikers in het land. Aan de andere kant zien we steeds meer vraag naar elektriciteit vanuit ondernemingen en mensen", zegt Peter Hofland, woordvoerder van Liander.

Personeelstekort

Maar Liander geeft ook aan dat het versneld uitbreiden van de netcapaciteit een uitdaging is. "In Nederland hebben we een groot tekort aan technici en daar hebben we ook last van in de uitbreiding. We roepen al een tijdje de overheid op om het vak aantrekkelijker te maken, zodat mensen zich gaan interesseren voor een baan in de techniek."