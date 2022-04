Netbeheerder Enexis: dreigend tekort aan plek op het elektriciteitsnetwerk

In Drenthe en Noord-Brabant dreigt een tekort voor grootgebruikers van elektriciteit. Netbeheerder Enexis waarschuwt dat de vraag op het elektriciteitsnetwerk groter is dan het aanbod. Het bedrijf roept het kabinet op om te kiezen wie er wel een aansluiting krijgt en wie moet wachten.

"Partijen die op ons net zijn aangesloten en een elektriciteitsvraag hebben worden te allen tijde bediend", zei Han Slootweg, directeur netstrategie bij Enexis in het NOS Radio 1 Journaal. Het probleem zit bij nieuwe en bestaande bedrijven die meer elektriciteit willen gaan gebruiken omdat ze uitbreiden of van het gas af willen. Voor die partijen is op termijn niet genoeg ruimte op het stroomnet.

Eind vorige week maakte een andere netbeheerder, Liander, al bekend dat de maximale capaciteit van het net in Amsterdam, Gelderland en Noord-Holland was bereikt. Slootweg van Enexis noemt de ontwikkeling zorgelijk. Het is de eerste keer dat het bedrijf hiermee te maken heeft.