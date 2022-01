Grote problemen op stroomnet, provincies willen kiezen wie aansluiting krijgt

De grote problemen op het stroomnet leiden ertoe dat provincies meer invloed willen. Ze willen kunnen kiezen wie wel een aansluiting krijgt, en wie niet, zegt het Interprovinciaal overleg (IPO).

"De problematiek wordt alleen maar groter", zegt Edward Stigter, gedeputeerde in Noord-Holland en bestuurslid van het IPO. "Je ontkomt er niet aan om te kiezen wat belangrijk is en wat minder belangrijk is."

De capaciteit op het stroomnet is een van de grote issues in de energietransitie. Verduurzaming betekent in veel gevallen dat er meer capaciteit op dat stroomnet nodig is. Stroom moet bijvoorbeeld van een nieuw zonnepark naar een woonwijk die niet langer met gas, maar met elektriciteit wordt verwarmd. Of naar een straat waar steeds meer elektrische auto's opladen.

Niet bijbenen

Ook in de industrie betekent verduurzaming veelal overstappen op elektrische installaties. En nieuwe datacenters, zoals die van Facebook, hebben ook grote hoeveelheden stroom nodig. De pieken en dalen op het net zijn daarbij groter omdat wind en zon niet zoals een gascentrale aan of uit te zetten zijn.

Netbeheerders kunnen die ontwikkelingen ondanks grote geplande investeringen niet bijbenen. De voorzitter van het Nederlandse Klimaatakkoord, Ed Nijpels, pleitte daarom al voor een 'noodwet' voor het elektriciteitsnetwerk. Netbeheerder Liander ziet graag dat een gunstige regeling voor zonnepanelen eerder wordt afgebouwd.