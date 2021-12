Veel meer klachten over drukte op stroomnet en uitgeschakelde zonnepanelen  

Een oplossing is er wel: als de netbeheerders in de komende jaren een derde van het laagspanningsnetwerk vervangen. Maar waar de schop het eerst de grond in moet, is lastig in te schatten. "We zouden graag de spanningsdata van slimme energiemeters ontvangen, zodat we zien op welke plekken de nood het hoogst is", zegt Maarten de Jong van Enexis. Er loopt een aanvraag bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarbij gaat het alleen om de spanning, niet om de privacygevoeligere verbruiksdata, benadrukt De Jong.

Cruciaal

Maar ook met die data gaat het nog jaren duren voordat alle delen van het stroomnet zijn omgekat. En dat terwijl er nog veel groene ambities liggen. "Ik maak me daar wel zorgen over. De vraag naar elektrificatie zal alleen maar groeien, met warmtepompen en elektrische auto's", zegt Weide. "Het elektriciteitsnet is cruciaal voor de energietransitie."