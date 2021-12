Klimaatdoel groene elektriciteit regio's lijkt goed haalbaar

In het Klimaatakkoord voor Nederland staat dat gestreefd moet worden naar 50 procent lokaal eigendom. "In alle dertig RES'en wordt lokaal eigenaarschap benoemd", zegt Kristel Lammers van NP RES. "Maar dat wil niet zeggen dat het ook al gerealiseerd is. Gemeenten zullen daar serieus mee aan de slag moeten gaan."

Jop Fackeldey, gedeputeerde in Flevoland en voorzitter bij de gezamenlijke provincies over klimaat en energie, signaleert dit ook. "Iedereen snapt in toenemende mate dat het ontzettend helpt voor het draagvlak." Als mensen niet alleen last hebben van windmolens of zonneparken, maar er zelf ook financieel beter van worden, blijken ze er minder moeite mee te hebben.

Stroomnet knelpunt

Een groot knelpunt vormt de huidige schaarste op het elektriciteitsnet. Op dit moment gaat de helft van alle zonne-energieplannen niet door vanwege die netwerkschaarste. Maar de netbeheerders hebben aangegeven dat het wel gaat lukken om de vereiste 35 terawattuur in 2030 aan te sluiten, en er lijkt voorlopig geen probleem met de leveringszekerheid.