Zorgen over vol elektriciteitsnet: netbeheerder en werkgevers willen actie

Op steeds meer plekken in Nederland is er geen ruimte meer op het elektriciteitsnet. Werkgeversorganisatie VNO-NCW maakt zich zorgen en pleit voor onconventionele en creatieve oplossingen. Netbeheerder Liander, de grootste van Nederland, mist regie vanuit de overheid.

De vraag naar elektriciteit is groot en wordt de komende jaren alleen maar groter. Van woningen tot bedrijven, auto's en datacenters; de groei neemt alleen maar toe. "Er is wel genoeg capaciteit voor woningbouw, maar het kan zijn dat die er niet is voor bijvoorbeeld een supermarkt of een school", zegt Liander-woordvoerder Peter Hofland.

Laadpalen en een biodieselgenerator

In de regio Amsterdam kwamen er deze week nieuwe knelpunten bij. Bart Drenth, voorzitter van MKB Amsterdam, ziet bijvoorbeeld dat een distributiecentrum in de de stad moeite heeft om aan laadpalen te komen, zodat het met elektrische busjes kan gaan rijden.

Een multifunctioneel centrum met onder meer een basisschool en een bibliotheek in het dorpje Rutten, in de Noordoostpolder, draait al maanden op een biodieselgenerator omdat er geen plek op het stroomnet is.

Netbeheerder Liander kampt met capaciteitsproblemen in onder meer Noord-Holland en de Noordoostpolder: