'Noodwet nodig om problemen op stroomnet te voorkomen'

Nu mogen netbeheerders pas nieuwe elektriciteitsverbindingen aanleggen als er een concrete vraag naar is. Dat duurt in de praktijk vaak lang. Netbeheerders zouden ruimte moeten krijgen om te anticiperen op de verwachte vraag in de nabije toekomst, vindt Nijpels. Ook de vergunningsprocedures om nieuwe kabels te trekken zijn tijdrovend, waardoor netbeheerders niet snel genoeg op een gestegen vraag kunnen reageren.

Verder moet het Rijk de netbeheerders gaan helpen bij de financiering van de vele projecten die eraan komen. "Netbeheerders moeten nu soms langs 75 gemeenten om kapitaal aan te kunnen trekken", zegt Nijpels.

'Stap af van leveringsgarantie'

Nederland heeft hele strenge regels voor de levering van elektriciteit. Hierdoor is een probleemloze aansluiting van vraag en aanbod bijna 100 procent gegarandeerd en zijn er nauwelijks of geen stroomstoringen. Deze gang van zaken is gebaseerd op een situatie uit het verleden waarin het stroomaanbod volledig door de mens gecontroleerd werd, door het regelbare vermogen van gas-, kolen- en kerncentrales.

Nu de elektriciteitsvoorziening steeds meer afhankelijk wordt van het niet te regisseren aanbod van zon en wind, wordt dit lastiger. De vraag is nu of er van de bijna 100 procent leveringsgarantie afgestapt moet worden. Netbeheerders pleiten een nieuwe subsidie voor de aanschaf van batterijen voor particuliere woningen, om pieken en dalen in de stroomtoevoer op te vangen.