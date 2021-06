Netbeheerder waarschuwt: stroomnet bereikt maximum in delen Amsterdam

Volgens netbeheerder Liander heeft het stroomnet in Amsterdam in twee gebieden zijn maximale capaciteit bereikt. Liander zegt hard te werken aan de uitbreiding van de capaciteit. "Pas dan kunnen wij grootverbruikers zoals supermarkten, grootschalige horeca, kantoren en fabrieken die zich hier willen vestigen of meer elektriciteit willen afnemen, weer voorzien van capaciteit", waarschuwt het bedrijf.

De problematiek speelt volgens Liander ook in andere delen van het land, zoals Heerenveen en Nijmegen-Noord. Het komt door de verduurzaming, de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving en door nieuwbouw. Netbeheerders zeggen al langer dat het stroomnet toekomstbestendig moet worden gemaakt.

"Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld", zegt Daan Schut, chief transition officer bij Liander. "Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Die zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit waardoor het letterlijk knelt op het net."

Geen gevolgen voor consumenten

In Amsterdam gaat het nu om de gebieden Buiksloterham en Overhoeks in Amsterdam-Noord en het Westelijk Havengebied. In de haven heeft nu al een bedrijf te horen gekregen dat een uitbreiding van een distributiecentrum niet kan doorgaan zolang de capaciteitsproblemen niet zijn opgelost.

Liander zegt de situatie te betreuren voor ondernemers en instellingen die hierdoor worden getroffen. Volgens de netbeheerder hebben de problemen geen gevolgen voor consumenten en de opwekking van groene stroom met windmolens en zonnepanelen.