Reservecapaciteit hoogspanningsnet in gebruik voor duurzame energie

"Het is hoog tijd dat dit gebeurt", zegt hoogleraar Miro Zeman van de TU Delft. Hij noemt de stap van Tennet en Enexis 'de beste oplossing' om snel meer zonne- en windenergie aan te kunnen sluiten op het energienetwerk. Volgens hem is de nood hoog.

"Het gaat er al jaren over dat het elektriciteitsnetwerk efficiënter moet worden gebruikt en moet worden uitgebreid, iets wat noodzakelijk is voor de energietransitie", zegt Zeman. "Tegelijkertijd staan zonne- of windparken vaak op plaatsen waar het elektriciteitsnetwerk niet sterk is. Dus voor de uitbreiding van de netcapaciteit ben ik blij dat dit op deze manier gebeurt."

Snelste optie

Gebruikmaken van de bestaande capaciteit in plaats van het bouwen van nieuwe infrastructuur is daarnaast ook de snelste optie, zegt Zeman. "Het kost je zo tien jaar om een hoogspanningslijn aan te leggen, driekwart van de tijd ben je bezig met voorbereidingen. Dat dit nu snel kan gebeuren, is fantastisch. Die wetswijziging maakt mogelijk dat dit nu eindelijk kan gebeuren"."

De risico's op een stroomstoring acht ook Zeman heel klein. "We gebruiken in Nederland gemiddeld 25-30 procent van ons elektriciteitsnetwerk. Op piekmomenten is dat wel veel hoger. Maar eigenlijk moeten we richting de 100 procent - ook als dat een beetje risico met zich meebrengt. Maar ik verwacht dat dat risico heel klein is."