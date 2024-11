EPA In Paiporta, in Valencia, veroorzaakte overstromingen eind oktober veel schade

NOS Nieuws • vandaag, 10:19 • Aangepast vandaag, 13:26 Meer regen op komst in Spanje, lichamen vermiste broertjes gevonden

In verschillende Spaanse steden blijven scholen vandaag gesloten en wordt mensen gevraagd thuis te werken als dat kan. De komende uren wordt er veel regen verwacht. Het gaat om gebieden in het oosten en zuiden van het land zoals de provincies Málaga, Granada, Tarragona, Valencia en Castellón, meldt de krant El Mundo.

De nationale weerdienst Aemet heeft code rood afgegeven in delen van de regio's Catalonië en Andalusië. In de Catalaanse provincie Tarragona, ten zuidwesten van Barcelona, kan vandaag in twaalf uur tijd tot 180 millimeter regen vallen. In Málaga is dat 120 millimeter.

In de provincie Málaga zijn uit voorzorg 3000 mensen geëvacueerd. Het gaat vooral om inwoners van Álora, Cártama en Alhaurín de la Torre en Pizarra en sommige huizen in de wijk Campanillas in de stad Málaga, schrijft El Mundo.

Vader en zoons

Ook werd vandaag bekend dat de lichamen van twee jongens van 3 en 5 jaar zijn gevonden. De broertjes raakten op 29 oktober vermist toen een overstroming hun huis trof. Ze werden gevonden op verschillende plekken in de buurt van Catarroja, bijna tien kilometer van hun huis in Torrent. In de Spaanse media werden de broertjes de afgelopen weken los niños desaparecidos genoemd: de verdwenen kinderen.

Ze waren met hun vader thuis toen het water een van de muren neerhaalde. Zowel de vader als zijn twee kinderen werden mee naar buiten gesleurd, zei hun tante eerder tegen de Spaanse omroep RTVE. De vader probeerde zijn zoons vast te houden, maar het water was te sterk. De vader overleefde het door zich urenlang aan een boom vast te klampen en raakte ernstig gewond.

Uit voorzorg

Er wordt de komende uren minder regen verwacht dan twee weken terug. Toen viel op sommige plekken meer dan 400 millimeter. Toch wordt er nu ook gewaarschuwd voor overstromingen. De riolering zit op veel plekken verstopt met modder, waardoor het regenwater moeilijk weg kan lopen.

In twee regio's geldt code rood, 'nivel rojo' in het Spaans:

Op sommige plaatsen leidde de regenval vannacht al tot problemen. Zo is in Valencia de haven gesloten door het slechte weer. Verder waren er in de stad Benicarló, in Castellón, verschillende incidenten. De brandweer redde iemand uit zijn auto die ingesloten was door het water, is te lezen bij El Mundo.

Op beelden op sociale media is te zien dat er gisteravond veel water door de straten van Benicarló stroomde:

Eind oktober veroorzaakten hevige hagel- en regenbuien dodelijke overstromingen. Er kwamen meer dan 220 mensen om het leven, vooral in de omgeving van Valencia. Naar verwachting zal dit aantal verder stijgen, er zijn ook nog vermisten.

Afgelopen weekend deden 130.000 mensen mee aan een protestmars tegen de regiopresident Carlos Mazón. Volgens de demonstranten is hij verantwoordelijk voor de falende hulpverlening.