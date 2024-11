EPA Koning Felipe werd bekogeld met modder

NOS Nieuws • vandaag, 13:44 • Aangepast vandaag, 15:54 Spaanse koning bekogeld met modder, uitgejouwd bij bezoek aan rampgebied

De Spaanse koning Felipe is bij een bezoek aan het overstromingsgebied bij Valencia bekogeld met modder, flessen en stokken.

Toen hij met zijn gevolg door de straat liep om de schade te zien, werden ze door een boze menigte uitgescholden. Zo werd er "moordenaar", "klootzak" en "ga weg" geschreeuwd.

Ook koningin Letizia, premier Pedro Sánchez en regiobestuurder Carlos Mazón waren aanwezig bij het bezoek aan Paiporta, een van de zwaarst getroffen plaatsen. Daar werden ze door de autoriteiten bijgepraat over de laatste ontwikkelingen.

Volgens de Spaanse omroep RTVE weigerde de koning, ondanks de protesten, Paiporta te verlaten. Temidden van het tumult probeerde de koning alsnog in gesprek te gaan met boze inwoners. Die riepen ook dat regiobestuurder Mazón moet opstappen.

Vanwege de incidenten in Paiporta hebben de autoriteiten een tweede bezoek van het koninklijke echtpaar aan de getroffen regio voorlopig uitgesteld.

Een beveiliger van de koning probeerde hem te beschermen met een paraplu:

Op veel plekken in het overstromingsgebied is onvrede over de hulpverlening na de ramp, die meer dan 200 levens heeft geëist. In de gemeente Pedralba, ten noordwesten van de stad Valencia, zijn volgens de Spaanse krant El Mundo een Engels echtpaar en een Spaanse man dood gevonden.

Volgens de burgemeester moesten inwoners de zoektocht naar hen zelf organiseren, omdat er nog geen reddingswerkers zijn. De burgemeester laat aan de krant weten dat hem is verteld dat gemeenten met veel vermisten en overledenen prioriteit krijgen.

Het leger heeft 4300 militairen ingezet. Door het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn meer dan 4000 agenten en hulpverleners naar de getroffen gebieden gestuurd.

Sla de carrousel over EPA Koning Felipe werd bij zijn bezoek uitgescholden en bekogeld met modder

EPA De Spaanse koningin Letizia troost een vrouw tijdens het bezoek

AFP Ook premier Sánchez en regiobestuurder Mazón werden door een boze menigte uitgescholden

EPA De politie probeerde de boze menigte op afstand te houden

Op dit moment staat het dodental op 214. Op veel plekken wordt nog altijd gezocht naar vermisten. Dat het dodental niet meer zo snel oploopt, komt volgens de minister van Transport doordat de meeste lichamen die op een redelijk makkelijk toegankelijke plek lagen nu zijn geborgen. Maar volgens hem zijn er ook nog veel moeilijk toegankelijke plekken, zoals kelders en garages, waar nog mensen kunnen liggen.

Zo bestaan er grote zorgen over het mogelijke aantal slachtoffers in een ondergelopen parkeergarage. Ten westen van de stad Valencia staat een groot winkelcentrum met daaronder een van de grootste parkeergarages van Europa. Die heeft een capaciteit van 5700 voertuigen.

Door de overstromingen liep de ondergrondse parkeergarage helemaal onder. De brandweer en een reddingseenheid van het leger zijn al sinds woensdag bezig met het leegpompen van de garage. Reddingswerkers hopen dat ze vanavond naar binnen kunnen om de garage te verkennen.

Op dit moment staat er nog anderhalve meter water in de garage. Het is onbekend hoeveel mensen nog in de garage zijn. Gisteravond is er een eerste verkenning gedaan, maar toen stonden auto's nog volledig onder water. In Spaanse media wordt de vrees uitgesproken dat het de plek kan zijn waar de meeste doden worden gevonden.

Ook vandaag wordt weer veel regen verwacht in de regio. Voor de diverse regio's in het zuidoosten van Spanje geldt code rood, omdat er opnieuw hevige regen wordt verwacht. De autoriteiten in Andalusië roepen op om voorzichtig te zijn, reizen te vermijden en weg te blijven van rivieren en overstromingsgebieden.