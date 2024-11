Reuters De politie zoekt in Alfafar, nabij Valencia, naar overlevenden in auto's

NOS Nieuws • vandaag, 21:50 Vrouw na drie dagen levend uit auto gered na overstromingen Valencia

Drie dagen na de zware overstromingen in Spanje is een beknelde vrouw gered uit een auto in de regio Valencia. Volgens een lokale krant zat de vrouw vast naast het lichaam van haar overleden schoonzus.

Op talloze plekken in het rampgebied wordt nog gezocht naar overlevenden. De vrouw werd vrijdag gevonden in de zuidelijke gemeente Benetússer toen reddingswerkers haar hoorden schreeuwen. Het nieuws wordt vandaag gemeld door landelijke media in Spanje. Het is onduidelijk hoe de vrouw eraan toe is.

Kans op overleven kleiner

Het dodental als gevolg van de extreme regenbuien staat vooralsnog op 211. De verwachting is dat het aantal verder oploopt. De kans wordt met het uur kleiner dat mensen nog levend uit ondergelopen huizen of auto's kunnen worden gehaald.

Alleen al in de gemeente Aldaia, iets ten oosten van de stad Valencia, liggen volgens de burgemeester 10.000 auto's in de straten. Vele duizenden vrijwilligers helpen om wegen weer begaanbaar te maken, modder op te ruimen en te zoeken naar overlevenden.

In deze video laat correspondent Miral de Bruijne zien hoe in Chiva, in de regio Valencia, de handen ineen worden geslagen bij opruim- en reddingsacties:

2:44 Bij de rampplek in Spanje: 'We hebben triest genoeg veel doden gevonden'

De Telegraaf schrijft dat een Nederlandse vrouw een van de vele vermisten is. Ze zou wonen in de plaats Turis ten zuidoosten van Valencia. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken kan het bericht desgevraagd niet bevestigen.

Vandaag werd bekend dat er nog eens 5000 extra militairen worden gestuurd om te helpen bij het zoeken naar slachtoffers. Het is moeilijk om zware machines op de juiste plek te krijgen vanwege de ravage die het noodweer heeft veroorzaakt. De zware regenval wordt toegeschreven aan het weerfenomeen koudeput, in Spanje bekend onder de afkorting DANA.

AFP Hulpdiensten aan het werk in Benetusser

Koning Felipe gaat morgen naar het rampgebied, meldt het Spaanstalige persbureau Europa Press op basis van anonieme bronnen. Felipe zou samen met zijn vrouw en premier Sánchez naar de provincie Valencia afreizen, maar het bericht is nog niet officieel bevestigd.