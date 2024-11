130.000 demonstranten in Valencia eisen aftreden regiopresident

Op een grote betoging in Valencia is het aftreden geëist van regiopresident Carlos Mazón. Volgens de plaatselijke autoriteiten waren er 130.000 mensen op de been.

Meer dan 100.000 demonstranten op de been in Valencia: 'Moeten antwoorden komen'

De kritiek is niet alleen gericht op de regiopresident, er wordt ook gewezen naar de landelijke autoriteiten. Initiatiefnemers van de demonstratie noemen het optreden van de Spaanse regering passief. "Die had onmiddellijk druk moet uitoefenen op de bestuurders in Valencia om alles op alles te zetten." Ook had de centrale regering in Madrid zelf veel meer moeten doen.