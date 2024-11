Spanje zet onderzoeksschip in om zeebodem te scannen op zoek naar vermisten

In Spanje wordt met een onderzoeksschip gezocht naar slachtoffers van de overstromingen van vorige week. Het schip wordt normaal gesproken gebruikt voor onderzoek naar levende organismen onder water. Een team van wetenschappers probeert met behulp van sensoren en een onderwaterrobot een gebied ter grootte van 5000 voetbalvelden in kaart te brengen.

Het doel is om auto's te lokaliseren die door de overstromingen meegesleurd zijn in de Middellandse Zee. De hoop is dat hierdoor lichamen van vermisten gevonden worden. De ruim twintig bemanningsleden van het schip denken dat ze binnen tien dagen bruikbare informatie kunnen bieden aan de politie en hulpdiensten.

60 meter diep

De biologen maken gebruik van een onderwaterrobot die 60 meter diep kan komen om voertuigen te identificeren, al is het de vraag of nummerplaten te zien zijn. "Mogelijk is het zicht sterk beperkt", zegt de leider van de missie. Ook kunnen volgens hem auto's in stukken op de zeebodem liggen of weggezonken zijn in de modder.