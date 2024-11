Nog zeker 89 vermisten na overstromingen in regio Valencia

De Spaanse regio Valencia zegt dat er nog zeker 89 mensen worden vermist na de overstromingen van vorige week. Het is voor het eerst dat de Spaanse autoriteiten zich uitspreken over het aantal vermisten. Tot nu toe werd alleen het dodental bekendgemaakt.

Het aantal vermisten is bekendgemaakt door justitie in Valencia. Het gaat alleen om mensen die in Valencia als vermist zijn opgegeven en van wie familieleden gegevens hebben verstrekt die helpen bij de identificatie, zoals DNA-monsters, foto's en persoonskenmerken zoals tatoeages.

Vingerafdrukken

Volgens justitie in Valencia zijn er nu 133 doden geïdentificeerd. In de meeste gevallen werd hun identiteit vastgesteld op basis van vingerafdrukken. Het dodental door de overstromingen is opgelopen naar 218. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in de regio Valencia.