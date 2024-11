Spaanse reddingswerkers vinden na tien dagen nog altijd overlevenden

Het dodental is opgelopen naar 219. Alleen al in de zwaarst getroffen regio Valencia kwamen 211 mensen om het leven.

Volgens het Spaanse weerinstituut viel op 29 oktober in de stad Turis in de regio Valencia in een uur tijd bijna 80 centimeter water. Op satellietbeelden van het Europese ruimteagentschap ESA op 31 oktober is te zien dat een gebied van 15,6 hectare onder water stond.