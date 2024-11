ANP Het gesprek op het Catshuis met premier Schoof

NOS Nieuws • vandaag, 18:23 Schoof: jongeren niet voor het hoofd stoten, maar belangrijk om 'dingen te benoemen'

Premier Schoof zegt dat het op geen "enkele manier de bedoeling is om groepen jongeren voor het hoofd te stoten", maar hij benadrukt dat het na het geweld van vorige week in Amsterdam wel van "belang is om dingen te benoemen". Dat zei hij nadat hij vandaag op het Catshuis een gesprek had gevoerd met Joodse en maatschappelijke organisaties over het tegengaan van antisemitisme.

Schoof reageerde op kritiek van onder meer de moskeekoepels en oppositiepartijen, die vinden dat leden van het kabinet met hun uitspraken over integratieproblemen "olie op het vuur" gooien. Meerdere kabinetsleden zeiden na de gewelddadigheden vorige week in Amsterdam dat er een integratieprobleem is.

Na afloop van de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv donderdag werden Israëliërs op verschillende plekken in de Amsterdamse binnenstad opgejaagd en mishandeld door kleine groepen relschoppers.

Op video's is te horen dat er antisemitische scheldwoorden worden geroepen, in sommige gevallen wordt er ook verwezen naar slachtoffers van de oorlog in Gaza. Ook zijn er beelden van Maccabi-supporters die zich misdragen.

Met name de uitspraken van staatssecretaris Nobel over de gewelddadigheden gingen sommigen te ver. Die zei gisteren dat "een groot deel van de islamitische jongeren" de Nederlandse normen en waarden niet onderschrijft.

Breed maatschappelijk probleem

Schoof herhaalde dat er "hard moet worden opgetreden" tegen het antisemitisme. Volgens hem gaat het om een groep met "migratieachtergrond" die met de "rug naar de samenleving staat" en "westerse waarden niet deelt".

Dat blijven benoemen vindt hij van belang, maar hij acht het ook belangrijk om de aanpak van problemen "samen te doen". Daarom wil hij ook in gesprek met andere religieuze en maatschappelijke organisaties.

Naomi Mestrum van het CIDI sprak na de ontmoeting met het kabinet van een "constructief" gesprek, waarin de grote noodzaak van het aanpakken van antisemitisme en Jodenhaat besproken werd.

"Antisemitisme is nooit weggeweest, het is een breed maatschappelijk probleem. De demonisering van Joden moet stoppen". Mestrum hoopt dat het kabinet deze week met een "daadkrachtig" plan van aanpak komt.

Afnemen Nederlands paspoort

Het kabinet wil inderdaad deze week met zo'n plan komen. Bij het coalitieoverleg vanmorgen pleitten PVV-leider Wilders en BBB-leider Van der Plas voor rigoureuze maatregelen. Wilders vindt dat de video's van het geweld die rondgaan voor zich spreken.

"Ik waarschuw hier al meer dan tien jaar voor. Men heeft totaal niets met de westerse normen en waarden, maar met de islamitische waarden, en die staan haaks op de onze." Ook Van der Plas en VVD-leider Yesilgöz hebben conclusies getrokken over de achtergrond van de daders. De autoriteiten hebben zich daar nog niet over uitgelaten. Er zijn tientallen mensen opgepakt, maar nog niemand is voor de rechter verschenen.

De coalitiepartijen denken onder meer aan het afnemen van een Nederlands paspoort van daders van antisemitisch geweld die een dubbele nationaliteit hebben. Of er onder de arrestanten van vorige week verdachten met een dubbele nationaliteit zijn is nog onduidelijk, erkende Schoof.