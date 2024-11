ANP De Amsterdamse driehoek op een persconferentie vorige week vrijdag na de geweldsincidenten

NOS Nieuws • vandaag, 00:34 Amsterdam overwoog verbod op Ajax-Maccabi na incidenten met fans en taxichauffeurs

De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft in een uitgebreide brief aan de gemeenteraad informatie gedeeld over de gewelddadige gebeurtenissen rond de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv van vorige week donderdag. De brief is mede ondertekend door politiechef Holla en hoofdofficier De Beukelaer.

In het 'feitenrelaas' staat onder meer dat de driehoek van gemeente, politie en Openbaar Ministerie op de ochtend van de wedstrijd de mogelijkheid besprak om het duel te verbieden. Dat was omdat er de avond en nacht ervoor meerdere incidenten waren geweest.

Zo verschijnen woensdag op sociale media berichten met agressie en dreiging jegens Maccabi-supporters. Verder zijn er activisten die bij het Ajax-stadion pro-Palestijnse teksten met graffiti spuiten. Later trekken Maccabi-fans in het centrum aan een Palestina-vlag op een gevel. Een deel van die groep richt vernielingen aan aan meerdere taxi's. Vervolgens roepen taxichauffeurs elkaar online op om zich te mobiliseren, stelt de politie vast.

Geen juridische onderbouwing

De ochtend erna zijn er vooral zorgen over de agressie van de Maccabi-supporters en de reactie van taxichauffeurs daarop, schrijft de driehoek in de brief. Een verbod op de wedstrijd wordt besproken, maar daarvan wordt afgezien, onder meer omdat er geen juridische onderbouwing voor is. Ook wordt gevreesd dat de situatie uit de hand zou lopen, vanwege de aanwezigheid van grote aantallen supporters in de stad.

Rond de wedstrijd die avond gaat het uiteindelijk toch mis en komt het tot veel gewelddadige incidenten. Zo worden Israëliërs op verschillende plekken in de stad opgejaagd en mishandeld door kleine groepen relschoppers. Op video's is te horen dat er antisemitische scheldwoorden worden geroepen. Ook zijn er beelden van Maccabi-supporters die zich misdragen.

Die nacht heeft de burgemeester contact met de Israëlische ambassadeur. Hij vertelt dat leden van de Israëlische regering naar Nederland willen komen. Burgemeester Halsema zoekt hierop contact met premier Schoof, maar kan hem niet bereiken. Vervolgens belt ze met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid.

10 Israëlische arrestanten

In totaal pakt de politie rond de wedstrijd 62 mensen op. Uit de brief van de driehoek blijkt dat 49 van hen in Nederland wonen en 10 in Israël. Van deze arrestanten zitten er nog vier vast, in de leeftijd van 16, 17, 18 en 26 jaar. In de dagen na de rellen volgen voor zover bekend nog zes arrestaties.

De brief van de driehoek wordt de komende dag besproken door de gemeenteraad van Amsterdam in een spoeddebat. De Tweede Kamer is van plan om woensdag te debatteren over de gebeurtenissen in Amsterdam en de nasleep daarvan.