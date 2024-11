Vijf nieuwe arrestaties voor geweld in Amsterdam

De politie heeft nog vijf mensen aangehouden in het onderzoek naar het geweld rond Ajax-Maccabi Tel Aviv, vorige week donderdag. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging tegen personen, meldt de politie.

De verdachten zijn mannen tussen de 18 en 37 jaar. Ze komen uit Amsterdam, Heerhugowaard en Utrecht en werden afgelopen weekend opgepakt. Twee van hen hebben volgens de politie geweld gepleegd voor de wedstrijd, drie in de nacht erna.

Een van de arrestanten is weer vrij. Hij is nog wel verdachte in het onderzoek. De andere vier arrestanten zitten nog wel vast. Daarmee staat het aantal mensen die vastzitten voor het geweld op acht.