Vier verdachten geweld Amsterdam langer vast, inspectie onderzoekt onrust

De 26-jarige man uit Amsterdam is als enige van de vier vrijdag aangehouden, de dag na de ongeregeldheden. Hij is opgepakt op basis van camerabeelden. Daarop is te zien dat hij op een oudere man afrent die hij met een riem lijkt te slaan.

Onderzoek inspectie

De Inspectie Justitie en Veiligheid stelt een onderzoek in naar de gewelddadige gebeurtenissen. Het onderzoek spitst zich toe op het functioneren van de politie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Er is toe besloten vanwege "de ongeregeldheden die tot veel maatschappelijke onrust hebben geleid, zowel nationaal als internationaal", zegt een woordvoerder.

Specifiek wordt onderzocht hoe de politie, NCTV en andere betrokkenen hebben gecommuniceerd en samengewerkt. De Inspectie Justitie en Veiligheid bekijkt ook waarom de politie bepaalde besluiten heeft genomen en welke informatie vanuit NCTV is gedeeld over mogelijke dreigingen.

Het komt niet vaak voor dat de Inspectie onderzoek doet naar het handelen van de politie. In 2023 deed de Inspectie onderzoek naar het optreden van de politie bij een demonstratie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Staphorst. Daaruit bleek dat de politie betogers van KOZP niet goed had beschermd tegen relschoppers.