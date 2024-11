ANP Van der Plas (BBB) en Wilders (PVV) in de Tweede Kamer

NOS Nieuws • vandaag, 11:37 Wilders en Van der Plas pleiten voor rigoureuze maatregelen na geweld

PVV-leider Wilders en BBB-leider Van der Plas vinden het tijd voor "rigoureuze maatregelen" tegen de mensen die verantwoordelijk zijn voor gewelddadige en antisemitische acties zoals gisteravond in Amsterdam. "De tijd van praten is voorbij", zeiden zij bij het coalitieoverleg van PVV, VVD, NSC en BBB.

"Ik waarschuw hier al meer dan tien jaar voor. Men heeft totaal niets met de westerse normen en waarden maar met de islamitische waarden, en die staan haaks op de onze." Volgens Wilders waren de daders bijna allemaal Marokkanen. Van der Plas sprak over "Marokkaanse en Noord-Afrikaanse jongeren met een islamitische achtergrond".

Wilders zegt dat de video's die rondgaan voor zich spreken en ook Van der Plas en VVD-leider Yesilgöz hebben al conclusies getrokken over de achtergrond van de daders. De autoriteiten hebben zich daar nog niet over uitgelaten. Er zijn tientallen arrestaties verricht, maar er zijn nog geen rechterlijke uitspraken gedaan.

Na afloop van de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv van donderdag werden Israëliërs op verschillende plekken in de Amsterdamse binnenstad opgejaagd en mishandeld door kleine groepen relschoppers. Op video's is te horen dat er antisemitische scheldwoorden worden geroepen, in sommige gevallen wordt er ook verwezen naar slachtoffers van de oorlog in Gaza. Ook zijn er beelden van Maccabi-supporters die zich misdragen.

Yesilgöz benadrukt dat zij niet een hele groep verantwoordelijk wil maken voor de daden van individuen. "Maar ik weet wel waar het misgaat met deze mensen", zegt zij. "Die leren thuis, op islamitische weekendscholen en op televisiezenders van de landen van herkomst dat vrouwen minderwaardig zijn, dat joden niet het recht hebben om te leven. Dan kun je wel op scholen Holocausteducatie geven, maar als ze steeds horen dat Hitler zijn werk niet heeft af kunnen maken dan gaat er dus echt iets mis."

Olie op het vuur

De drie partijleiders vinden het oordeel dat zij olie op het vuur gooien en gematigder zouden moeten praten onterecht. Van der Plas: "Het is onze taak om dit te benoemen, te signaleren en er iets aan te doen." Ook Wilders begrijpt het verwijt niet. "Ik zeg gewoon wat waar is. En eindelijk wordt het nu ook door andere mensen benoemd." Yesilgöz: "Als ik dit niet kan benoemen, wat doe ik hier dan?"

Wilders wil dat het snel mogelijk wordt om van daders met twee nationaliteiten de Nederlandse in te trekken. Yesilgöz wijst dat niet op voorhand af. "Op dit moment moeten we naar alles kijken. Maar ik mag hopen dat eerst de daders worden opgepakt en voor de rechter komen. Zo ver zijn we nog niet eens."

Voor Van der Plas is duidelijk dat het gaat om een maatschappelijk probleem. "We zien nu dat dit niets met Maccabi-supporters te maken heeft maar met Jodenhaat", zegt Van der Plas. "Voor integratieklasjes is het te laat. We lopen zo achter de feiten aan. Die gasten lachen ons keihard uit. Ik zeg niet dat we alle Marokkanen het land uit moeten gooien maar we moeten wel iets doen."

Waarnemend fractievoorzitter Van Vroonhoven (NSC) wilde niet reageren.

Spoeddebat

De gemeenteraad van Amsterdam heeft vandaag een spoeddebat met burgemeester Halsema over de rellen en het geweld rond de voetbalwedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv. De Tweede Kamer bepaalt later vanmiddag wanneer een debat met het kabinet plaatsvindt, mogelijk is dat woensdag.

En vanmiddag ontvangen premier Schoof en een kabinetsdelegatie vertegenwoordigers vanuit organisaties betrokken bij de Joodse gemeenschap, onderwijs, cultuur, sport, openbaar vervoer, bedrijfsleven, veiligheid en lokaal bestuur. Die bijeenkomst is op het Catshuis. Na afloop staat Schoof de pers te woord.