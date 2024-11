ANP Wekdienst

NOS Nieuws • vandaag, 06:24 Wekdienst 12/11: Apotheken dicht vanwege staking • Spoeddebat in Amsterdam

Goedemorgen! In Amsterdam houdt de gemeente een spoeddebat over de gewelddadigheden in de stad en veel apotheken zijn gesloten vanwege een staking.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Amsterdamse gemeenteraad houdt vanaf twaalf uur een spoeddebat, dat gaat over de gewelddadigheden rond de wedstrijd Ajax-Maccabi vorige week en ook de afgelopen nacht.

Honderden apotheken blijven vandaag dicht. Duizenden apotheekmedewerkers staken voor het eerst omdat ze een hoger loon en betere werkomstandigheden willen.

Drie jaar geleden oordeelde de Nederlandse rechter dat Shell zijn CO2-uitstoot drastisch moet terugdringen. Het oliebedrijf ging in hoger beroep, vandaag doet het gerechtshof in Den Haag uitspraak.

Dit is er vannacht gebeurd:

De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft in een uitgebreide brief aan de gemeenteraad informatie gedeeld over de gewelddadige gebeurtenissen rond de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv van vorige week. De brief is mede ondertekend door politiechef Holla en hoofdofficier De Beukelaer.

In het feitenrelaas van de driehoek staat onder meer dat de gemeente, politie en het Openbaar Ministerie op de ochtend van de wedstrijd de mogelijkheid besprak om de wedstrijd te verbieden. De driehoek nam dat besluit uiteindelijk niet, onder meer omdat er geen juridische onderbouwing voor was. Ook werd er gevreesd dat de situatie uit de hand zou lopen, omdat er al veel supporters in de stad waren.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Het Sinterklaasjournaal is weer van start gegaan, voor het eerst sinds 2001 met een andere presentator, omdat Dieuwertje Blok ziek is. Merel Westrik is haar vervanger.

Ondanks de andere presentator verliep het programma als vanouds. Er waren direct problemen: een zieke Sinterklaas, een brug die niet opengaat, en een nieuwe stuurman, die een routekaart kreeg op 'hoofdlijnen'.

Het onderdeel 'kort nieuws' in de eerste aflevering besteedde aandacht aan het feit dat niet Blok maar Westrik aan de desk zat:

Fijne dag!