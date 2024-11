Zoekactie in Schelde-Rijnkanaal naar drenkeling gestaakt, scheepsverkeer hervat

In Zeeland is urenlang gezocht naar een drenkeling in het Schelde-Rijnkanaal bij Tholen. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) legde het scheepvaartverkeer daarvoor stil. Rond half twee meldde de veiligheidsregio dat de zoekactie geen resultaat had opgeleverd en werd gestaakt. Volgens de veiligheidsregio was de tijd waarin er nog overlevingskansen waren ruim verstreken.