Rijksdaalder met koningin Wilhelmina erop geveild voor 4,5 ton

Bij een veilinghuis in IJsselstein is een gouden rijksdaalder met koningin Wilhelmina erop geveild voor bijna een half miljoen euro. Volgens RTV Utrecht is het de op een na duurste Nederlandse munt ooit.

De gouden rijksdaalder werd in 1898 geslagen ter gelegenheid van de kroning van koningin Wilhelmina. Ze was toen 18 jaar oud. De munt werd ontworpen door de Friese beeldhouwer Pier Pander.

Volgens veilingmeester Jacco Scheper zijn Wilhelmina-munten zeer gewild bij verzamelaars. "Ze is populairder dan Willem I, II en III en de Juliana-munten compleet krijgen is geen kunst", zegt hij.

Twee stuks

Er zijn maar twee gouden Wilhelmina-rijksdaalders geslagen. Eén daarvan zit in de nationale collectie. De vandaag geveilde munt was daarmee de enige die verzamelaars op de kop konden tikken.

"Het was spectaculair en buitengewoon spannend vandaag", zegt veilingmeester Scheper. "Vooraf kon er niet schriftelijk geboden worden. Iedereen had dus zijn kruit droog gehouden en we wisten niet wat er zou gaan gebeuren. Je merkte dat het een bijzonder moment was. De zaal liep vol en mensen begonnen te filmen."