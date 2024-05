RTV Utrecht Het Wilhelminakwartje uit 1891

In samenwerking met RTV Utrecht NOS Nieuws • vandaag, 16:41 Kwartje geveild voor ruim een miljoen euro: 'Helemaal bizar'

In een veilinghuis in IJsselstein is een kwartje uit 1891 verkocht voor ruim een miljoen euro. Het is het hoogste bedrag dat ooit voor een Nederlandse munt is betaald. "Van dat geld kun je ook twee huizen kopen, helemaal bizar dit", zegt een verzamelaar in de zaal tegen RTV Utrecht.

Veilingmeester Jacco Scheper noemde de munt voor aanvang van de veiling 'the holy grail' onder de Nederlandse munten. Er zijn er maar twee van gemaakt. Op de munt staat de toen 10-jarige koningin Wilhelmina afgebeeld.

De zilveren munt is in erg goede staat en daarmee de enige in zijn soort op de markt. Het enige andere exemplaar van het kwartje is in bezit van De Nederlandsche Bank.

Nooit oppoetsen

Bieden op de munt begon vandaag bij 300.000 euro. Zowel in de zaal als online werd flink geboden. Bij het slaan van de hamer, klonk er gejuich uit de zaal. Verzamelaar Gerrit vindt het prachtig. "Dit is maar voor een paar mensen weggelegd. Ik had niet gedacht dat het voor zoveel geld weg zou gaan. Maar ik wist wel: voor dit kwartje moest je je portemonnee meenemen."

Het muntstuk werd overigens niet omhoog gehouden in de veilingzaal, maar lag opgeborgen in een kluis achterin het veilinghuis. De munt zit verpakt in plastic en dat zit dan weer in een glazen doosje. De nieuwe eigenaar moet het muntstuk nooit oppoetsen: daarmee zou er ongeveer een ton van de waarde afgaan, zegt muntenkenner Jacco Scheper.

Vier keer eerder geveild

In de afgelopen 130 jaar is de munt vier keer eerder geveild, de laatste keer in 2001 voor 95.000 gulden. Vooraf was voorspeld dat de munt dit keer zo'n vier ton op zou brengen. De nieuwe eigenaar heeft uiteindelijk 850.000 euro geboden. Samen met de veilingkosten komt de totale prijs uit op 1.045.500 euro.

Wie de munt gekocht heeft, wordt niet bekendgemaakt. De bieder wil anoniem blijven. Scheper zei voorafgaand aan de veiling dat het een "titanenstrijd tussen Nederlandse en buitenlandse topverzamelaars", zou worden.