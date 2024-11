VLN Nieuws

NOS Nieuws • vandaag, 20:34 • Aangepast vandaag, 21:12 ME ingezet bij rellen op plein Amsterdam: tram in brand en auto's bekogeld

In Amsterdam Nieuw-West zijn onlusten uitgebroken. Een groep van tientallen mensen richt vernielingen aan op Plein '40-'45, gooit met zwaar vuurwerk en bekogelt auto's. Als gevolg hiervan heeft een tram in brand gestaan.

De onrust ontstond rond 19.15 uur. De ME is ingezet en heeft de situatie nog niet onder controle. De politie is volgens een woordvoerder bezig "groepen te verdrijven" in de omgeving. Er zat niemand in de tram toen de brand uitbrak. Het vuur is geblust.

Er zijn geen berichten over gewonden. Op foto's is te zien dat er vernielingen zijn aangericht in de omgeving. Ook zijn er arrestaties verricht, maar onduidelijk is nog hoeveel. Een politiehelikopter is ingezet.

Bekijk hier beelden van de brand in de tram:

0:28 Tram in brand gestoken bij rellen Amsterdam-West

AT5 meldt op basis van een ooggetuige dat een nabijgelegen winkelcentrum is afgesloten. De politie kan dat desgevraagd niet bevestigen aan de NOS.

In de hoofdstad geldt al dagen een noodverordening. Die maatregel is genomen vanwege de gewelddadigheden rond de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv vorige week donderdag. Supporters van de Israëlische voetbalclub werden op verschillende plekken in de stad aangevallen en Maccabi-aanhangers hadden Palestijnse vlaggen vernietigd en een taxi vernield.