Bloemendaal bezorgt Amsterdam eerste nederlaag en verovert koppositie

De klassieker in het mannenhockey Bloemendaal tegen Amsterdam is met ruime cijfers door de thuisploeg gewonnen: 4-1. Dat betekent dat Amsterdam de eerste nederlaag van dit seizoen moet incasseren en dat Bloemendaal de nieuwe koploper is, met een wedstrijd minder gespeeld.

Snelle goals over en weer

Ook in het derde kwart had Amsterdam de beste kaarten, maar gek genoeg was het Bloemendaal dat op een 3-1 voorsprong kwam. Opnieuw dankzij Miralles, de strafcornerspecialist bij uitstek. Het was zijn dertiende doelpunt dit seizoen.