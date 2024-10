Spanjaard Miralles ontpopt zich tot strafcornerspecialist van Bloemendaal: 'Alles klikt bij ons'

Oranje-Rood - Bloemendaal live bij de NOS

De topper tussen Oranje-Rood en Bloemendaal in de Tulp Hoofdklasse is zondag live te volgen bij de NOS via een stream op NOS.nl, in de mobiele NOS-app en via tv-app NOS Live.

Het duel begint om 14.45 uur en is via deze link te bekijken. Het commentaar is van Philip Kooke. Na afloop verschijnt er een wedstrijdverslag op de site, in de app en op Teletekst. Ook volgt er een online samenvatting van de wedstrijd.