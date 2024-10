Frank Uijlenbroek/World Sport Pics

NOS Sport • vandaag, 21:28 Bloemendaal naar finaleronde Euro Hockey League na 3-0 zege op Mannheimer

De hockeyers van Bloemendaal hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Euro Hockey League. Bloemendaal, zesvoudig winnaar van het prestigieuze clubtoernooi, was in de achtste finales met 3-0 te sterk voor Mannheimer HC uit Duitsland.

De ploeg van coach Michel van den Heuvel bereikte de laatste zestien door Real Club de Polo uit Spanje in de eerste ronde nipt met 2-1 te verslaan. Door de zege op Mannheimer heeft Bloemendaal zich geplaatst voor de finaleronde, die in april van volgend jaar wordt gehouden.

EHL live bij de NOS De hockeyers van Rotterdam komen zaterdagmiddag voor het eerst in actie. In de eerste ronde treffen ze Plzen Litice uit Tsjechië. Als Rotterdam zich plaatst voor de achtste finales, dan is die wedstrijd zondag vanaf 13.25 uur te volgen via deze stream op NOS.nl, in de NOS-app en op NOS Live.

In Mannheimer trof Bloemendaal, koploper in de Tulp Hoofdklasse, de regerend kampioen van Duitsland. Mannheimer heeft daarnaast de beschikking over Gonzalo Peillat, een geboren Argentijn die enkele jaren geleden de Duitse nationaliteit aannam.

Strafcornerspecialist

Nederlandse hockeyvolgers kennen de 32-jarige Peillat nog van zijn tijd bij HGC, waar hij twee jaar speelde. Maar Peillat staat vooral bekend als onbetwiste strafcornerspecialist, die donderdag op die manier drie doelpunten voor zijn rekening nam in het EHL-duel met HC Wien (8-0 winst).

Bloemendaal had het geluk dat Mannheimer er niet in slaagde die aanvalsdrift een vervolg te geven. Het had in de eerste helft weinig te duchten van de tegenstander, maar kwam zelf ook niet door de stugge Duitse defensie.

Frank Uijlenbroek/World Sport Pics De hockeyers van Bloemendaal vieren een treffer

De opluchting was groot toen Bloemendaal binnen twee minuten na rust op voorsprong kwam. Met een fraaie knal in de bovenhoek liet Nathan Ephraums de doelman kansloos en tekende hij voor de openingstreffer.

Dennis Warmerdam besliste de wedstrijd door in het derde kwart een fraai uitgespeelde strafcorner in het net te glijden. In de slotfase ruilde Mannheimer de keeper in voor een extra veldspeler, waardoor Warmerdam in de laatste minuut de 3-0 in een leeg doel kon binnenschuiven.