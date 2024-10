Hockeyers Bloemendaal verslaan Kampong in wedstrijd die om Indiase veiling draait

Kampong heeft in eigen huis een 3-1 nederlaag geleden in de topper tegen Bloemendaal. De regerend landskampioen uit Utrecht kent een niet al te beste seizoenstart met een vijfde plek na zes wedstrijden.

Bloemendaal doet het beter en is nog ongeslagen. Het heeft vijftien punten na vijf wedstrijden en kan gedeeld koploper worden met Den Bosch, dat met een wedstrijd meer gespeeld achttien punten heeft.

Veiling

Op de Klapperboom in Utrecht draaide het vanmiddag voor de meeste spelers echter niet alleen om de wedstrijd. Diverse hockeyers hielden hun telefoon nauwlettend in de gaten.

Meerdere Oranje-internationals van beide ploegen worden geveild in India. Daar wordt deze winter de Hockey India League georganiseerd, een zes weken durend toernooi waar veel buitenlandse sterren voor riante vergoedingen naartoe worden gehaald.

De veiling was tijdens de wedstrijd in volle gang. Voor de spelers was het spannend om te horen bij welke Indiase club ze terechtkomen, maar bovenal wat voor riant bedrag ze opstrijken.