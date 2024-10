KNHB haalt voormalig interim-bondscoach Mülders terug als prestatiemanager

Jamilon Mülders keert als prestatiemanager terug bij de Nederlandse hockeybond (KNHB). De 48-jarige Duitser leidde in 2022 de Oranjevrouwen als interim-bondscoach naar WK-goud. Nu gaat hij aan de slag als eindverantwoordelijke van de Jong Oranje-, Nederland onder 18- en onder 16-ploegen.

Ontwikkeling

Mülders heeft een duidelijk plan waarmee hij de komende jaren aan de slag gaat: "Alles staat in het teken van ontwikkeling. Het is onze taak om spelers genoeg bagage mee te geven, zodat ze een topspeler kunnen worden."

"Uiteindelijk gaat het erom dat Jeroen Delmée (bondscoach van de Oranjemannen, red.) en Raoul Ehren (bondscoach van de Oranjevrouwen, red.) bij het Nederlands elftal uit veel talenten kunnen kiezen. Talenten die we binnen de bond en samen met de clubs opleiden."

De KNHB haalde Mülders in september 2021 voor het eerst binnenboord, toen hij assistent werd van bondscoach Alyson Annan bij de Oranjevrouwen. Hij schoof in januari 2022 door naar de rol van interim-bondscoach na het bewogen ontslag van de Australische trainster, nadat er een angstcultuur was ontstaan binnen de selectie.