Hockeyers Rotterdam na goal in slotseconden en shoot-outs naar finaletoernooi EHL

Na een bloedstollende ontknoping zijn de hockeyers van Rotterdam erin geslaagd de kwartfinales van de Euro Hockey League te bereiken. De Nederlandse club maakte in de slotseconden gelijk (3-3) tegen het Duitse Hamburger Polo Club en won na shoot-outs.

Dat betekent dat er in totaal drie Nederlandse mannenploegen mee gaan doen aan het finaletoernooi van de EHL komend voorjaar.

Kampong was als landskampioen al geplaatst voor de finaleronde. Vrijdagavond verzekerde ook Bloemendaal zich van een ticket. Het finaletoernooi van de EHL vindt in het Paasweekend plaats. Dan strijden de beste acht clubteams van Europa om de titel.

Dit weekend voegde naast Bloemendaal en Rotterdam ook het Belgische Royal Leopold zich daarbij. Later vandaag wordt ook de laatste kwartfinalist bekend. Die komt uit de wedstrijd tussen de twee Engelse clubs Surbiton en Wimbledon.

De vier kampioenen van de beste vier landen van Europa waren direct geplaatst voor de kwartfinales van de EHL: Kampong (Nederland), Club de Campo (Spanje), Old Georgians (Engeland) en Gantoise (Belgie).

Rotterdam begon sterk aan de wedstrijd, die in het Engelse Surbiton werd gespeeld, en kwam snel op voorsprong. Matthijs van der Wielen tipte een harde voorzet knap binnen. Maar langzaam maar zeker nam de Hamburger Polo Club het initiatief in de wedstrijd over.