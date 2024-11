Hockeyclub Den Bosch organiseert finaleweek Euro Hockey League: 'Zijn verheugd'

Hockeyclub Den Bosch is volgend jaar april het decor van de finaleweek van de Euro Hockey League (EHL), een clubtoernooi dat vergelijkbaar is met de Champions League in het voetbal. De vorige finaleweek werd gezamenlijk georganiseerd door Pinoké en Amsterdam.

Den Bosch organiseerde eerder wel Europese clubtoernooien, maar nog nooit de EHL voor vrouwen- en mannenclubs. "Het is bijna tien jaar geleden dat we voor het laatst zo'n evenement organiseerden en we zijn verheugd om opnieuw het toppunt van Europees clubhockey te kunnen tonen", aldus clubvoorzitter Rob Almering in een persbericht.