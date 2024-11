Recordaantal Oekraïense drones bij Moskou, vliegverkeer tijdelijk stilgelegd

In Rusland en Oekraïne worden vanochtend opnieuw drone-aanvallen gemeld. In Rusland is daarom op zeker drie luchthavens bij Moskou het vliegverkeer enige uren stilgelegd. Het gaat onder meer om Domodedovo, het belangrijkste vliegveld van het land. Rond het middaguur gingen ze weer open.

De burgemeester van Moskou meldt dat er zeker 32 drones zijn neergehaald in de regio rond de hoofdstad. Daarmee zou het voor dat gebied de grootste drone-aanval zijn sinds het begin van de oorlog in februari 2022. Een vrouw is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht, zegt de gouverneur. Ook zijn twee huizen in brand gevlogen.